AVERTISMENT de ultima ora de la NASA: Un asteroid urias ameninta Pamantul

Un asteroid masiv va trece pe langa Pamant, in aceasta toamna. Ca in orice astfel de eveniment ceresc, exista riscul sa-si schimbe traiectoria si sa se prabuseasca pe Terra. Bucata de roca are un diametru de 340 de metri si o greutate de 55 de miliarde de kilograme. Daca se va prabusi, va genera o putere de 2.700 de megatone de TNT. Misterul asteroidului Oumuamua se adanceste. Astronomii nu-si pot explica originea lui Poitrivt NASA, aceasta trecere a asteroidului pe langa planeta noastra este prima dintre cele 165 de apropieri ale unor corpuri ceresti care vor avea loc intre 2019 si 2116. In urma cu o luna, un asteroid de dimensiunile unui frigider a intrat in atmosfera terestra si a luat foc, la sud de Pue ...