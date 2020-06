Avertisment din PNL București: 3-4 saptamani este foarte puțin pentru candidați unici la sectoare

Liderul PNL Sector 6, Ciprian Ciucu, a declarat marți, la o conferință de presă alături de Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL, USR și PLUS la Primăria Generală, că cele trei forțe au

„Mai avem 3-4 săptămâni, partidele de dreapta, în care să finalizeze aceste negocieri. Sper să se ajungă la o soluție. Sunt optimist. Nu există în momentul de față sectoare în care să se fi stabilit candidatul din partea partidelor de dreapta”, a declarat Nicușor Dan.

„Timpul este foarte scurt. Toate partidele care vor desemna candidați, dacă vor fi candidați unici, pentru că înțeleg că nu se pune problema să candidăm pe liste la consilii împreună, dar se pune problema să aveam candidați unici la sectoare, care să colaboreze cu o majoritate PNL-USR-PLUS si altii, e important sa intelegem ca 3-4 saptamani este foarte, foarte putin pentru că sunt conditionalitati statutare in toate partidele, e nevoie de adunari statutare ca acesti candidati sa fie desemnati. Daca exista o minima vointa politica din partea tuturor actorilor politic din Bucuresti, stiu ca in PNL exista, este bine sa reinceapa discutiile, pentru ca va fi prea tarziu. Va trebui sa profilam candidati, trebuie sa ii facem cunoscuti, trebuie sa le facem campanie, trebuie sa vina acei candidati cu Nicusor Dan inca de acum sa formeze o echipa sa stie cum lucreaza unii cu altii sa nu ne trezim la putere ca tragem unii 'hais' si altii 'cea'. Acesta este apelul meu catre fortele din Bucuresti. In PNL si USR exista aceasta vointa politica, dar nu este generalizata”, a zis liderul PNL Sectorul 6, Ciprian Ciucu.

