AVERTISMENT Expunerea la soare fara crema de protectie poate pata pielea iremediabil

Radiaţiile solare pot provoca pete albe ale pielii, o afecţiune care nu se tratează. Mai mult, medicul dermatolog Mihaela Leventer spune că hipomelanoza nu se recolorează.

Protecţia solară trebuie folosită în fiecare zi, când purtăm tricouri, rochii sau ţinute care lasă descoperite părţi ale corpului. Altfel, radiaţiile solare pot provoca pete albe ale pielii, o afecţiune care nu se tratează.

O tânără care a petrecut numeroase vacanţe la mare s-a speriat la apariţia unor semne care îi creau un disconfort, însă este un caz fericit, deoarece a ajuns la dermatolog înainte să fie prea târziu.

,,După o expunere îndelungată la soare am avut câteva pete pigmentare şi câteva aluniţe. Am fost la dermatolog care mi-a recomandat un tratament pe care l-am urmat şi astfel am reuşit să scap. Aplic o cremă cu factor de protecţie 50, 30, depinde, chiar și iarna", spune Cristina.

Conform mediculului dermatolog Mihaela Leventer, astfel de leziuni reprezintă incapacitatea pielii de a se apăra împotriva agresiunii luminoase şi pot să apară astfel de probleme la persoanele care au stat mult timp la soare de-a lungul vieţii.

„De obicei, este o problemă a persoanelor vârstnice, dar am întâlnit-o şi la persoane tinere care au făcut solar sau care îşi petrec mult timp expuse la lumină. E un semnal de alarmă că a ajuns cât am stat de-a lungul timpului şi trebuie să stăm cu foarte multă precauţie şi măsură. Din păcate, hipomelanoza gutată nu se recolorează”, a spus Mihaela Leventer.