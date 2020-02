Avertisment grav pentru romanii care se intorc din Italia sau China: Risca dosar penal pentru fals in declaratii

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunţat luni seara, într-o conferinţă de presă, că începând de marţi, 25 februarie, formularele pe care trebuie să le completeze cetăţenii care intră în ţară se vor modifica, pentru a include o prevedere cu privire la consecinţele falsului în declaraţii. Astfel, cei care se întorc din Italia sau China şi nu declară acest lucru se vor alege cu dosar penal. Ministrul Vela le cere românilor din Italia să nu revină în ţară.

"Aş face un apel către cei care s-au întors sau care se vor întoarce din Italia şi China, dar şi către cei care au intrat în contact cu aceste persoane şi care pot fi posibili purtători de virus, să completeze cu date reale formularele înmânate de către reprezentanţii din frontieră. Iar după evaluarea medicală să respecte cu stricteţe recomandările personalului medical. Dacă nu sunt corecte, dacă nu sunt sinceri în completarea acestor formulare, trebuie să realizeze că nu fac rău poliţistului de frontieră sau medicului DSU sau unei instituţii. Îşi fac rău lor şi familiilor lor. Deci acest apel la normalitate şi responsabilitate este către toţi cetăţenii care trec prin frontieră din aceste zone. Totodată aş face un apel şi la românii aflaţi acum în Italia. Nu este cazul să aglomereze intrările în România, pentru că autorităţile italiene au luat măsuri corecte, rapide şi eficiente. Nu trebuie să facă gesturi care ar putea chiar să le pericliteze propria sănătate. Trebuie să tratăm cu toţii cu calmitate, cu seriozitate, cu responsabilitate şi pentru cei din jurul nostru. (...)

În UE se poate circula cu buletinul. Nu putem să obligăm un cetăţean să prezinte permisul de şedere din Italia. Mai mult, puteam să luăm măsuri faţă de cei care vin din Italia, dar puteau să meargă până la Viena şi să decoleze din Viena. Din acest motiv am făcut un apel la responsabilitatea tuturor cetăţenilor. Cei care au venit şi nu au anunţat nu au făcut rău prefectului din Suceava sau directorului de la DSP. Şi-au făcut lor chiar lor şi familiilor lor. Este motivul pentru care am făcut apel la responsabilitate şi la această doză de umanitate şi patriotism. Îţi faci rău nu doar ţie, ci chiar ţării tale, familiei, celor dragi. Sper ca pe viitor cei care fac asemenea lucruri să fie pedepsiţi conform legii. În toate formularele începând de mâine vom introduce şi rubrica cu prevederile din Codul Penal pentru cei care fac declaraţii false. Îşi asumă acest risc şi trebuie să ştie la ce să se aştepte. Recunosc că în prima fază în acest formular nu am introdus şi o clauză prin care să prezentăm măsurile coercitive, crezând că fiecare cetăţean este responsabil şi înţelege. Dar începând de mâine vom lua această măsuri şi vă garantez că vom aplica legea. Este vorba despre sănătatea publică, iar cei care se joacă cu sănătatea publică vor suporta rigorile legii", a declarat Marcel Vela.

Marcel Vela a spus că două persoane întoarse din China și care ar fi trebuit să rămână izolate la domiciliu timp de 14 zile au încălcat decizia medicilor și urmează să afle, marți, cum vor fi sancționate. "Doi vânzători în magazin, din judeţul Neamt, veniţi din China, nu au respectat indicaţiile de izolare la domiciliu. Procurorul va decide pedeapsa", a spus Vela.