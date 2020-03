AVERTISMENT. Medic din Wuhan, despre coronavirus: „Daca iti curge nasul si ai secretii…”

Un medic din Wuhan, considerat punctul de plecare pentru coronavirus, avertizeaza asupra pericolului virusului ucigas.

„Daca iti curge nasul si ai secretii galben verzui nu inseamna ca esti infectat cu coronavirus. Coronavirusul provoaca un tip de pneumonie cu tuse uscata fara nasul curgator. Acesta este cel mai simplu mod de a identifica. Va rugam sa spuneti prietenilor dvs ca daca stiti mai multe despre cunostinte medicale, veti avea mai multa constientizare a prevenirii”, a declarat medicul, potrivit avantaje.ro.

COVID este „ucis” de detergent si dezinfectant.

Cum ne putem proteja? Trebuie sa ne spalam frecvent pe maini. Virusul poate trai pe maini 5-10 minute, in care poate fi transmis mai departe!

In afara spalatului de maini, puteti face gargara cu o substanta speciala de la farmacie, pentru a elimina la minimum germenii in timp ce se afla in gat, inainte sa ajunga in plamani!

