Avertisment pentru cei nascuti inainte de 90. Trebuie sa va faceti analizele!

Medicii avertizeaza milioane de romani, care ar putea fi in pericol, fara ca acestia macar sa stie!

Daca te-ai nascut inainte de 1990 trebuie sa mergi de urgenta la medic. Este obligatoriu sa vezi daca ai probleme medicale precum Hepatita B, Hepatita C si HIV, trei maladii care sperie mapamondul, scrie Capital.

Medici atrag atentia celor nascuti inainte de 1990 ca trebuie sa se testeze, pentru a vedea daca nu cumva sunt victime ale sistemului de pana in 1989. Inainte de Revolutie, acele de la seringa erau tinute in alcool sanitar si asa se credea ca nu transmit nimic!

Primii care ar trebui sa mearga la medic pentru a se testa pentru Hepatita B, Hepatita C si HIV sunt cei care au suferit transfuzii inainte de 1990. Dar si restul romanilor nascuti in epoca comunista.

Povestea horror a copiilor infectati cu virusul HIV in Romania

1990 este anul care a scos la iveala proportiile unui dezastru. Imaginile cu copiii bolnavi de SIDA din spitalele romanesti au facut inconjurul lumii. „Chiar daca erau 100 de copii acolo, in spital nu se auzea niciun sunet in afara de zgomotul pasilor nostri in timp ce treceam de la un patut la altul”, afirma Michael Carroll, fotograf american.

Rodica Matusa, medic infectionist din Constanta, rememoreaza un moment care a marcat-o: „Sa vezi cum intr-un pat de spital in care este un copil pe moarte, care isi da seama ca va muri, si sa fie noapte, iar in jur alti patru copii cu lumanari in mana…”.

Conform estimarilor doctorilor, 13.000 de copii au fost infectati cu virusul HIV intre 1988 si 1992 in spitalele din Romania. Peste jumatate dintre ei au reusit totusi sa supravietuiasca, desi nimeni nu le dadea nicio sansa.

Astazi, au intre 23 si 27 de ani, ii intalnesti la magazin sau in club, viseaza la o familie, la copii si nu vor decat sa traiasca normal.

