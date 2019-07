AVERTISMENT pentru romanii din Italia si Croatia: Furtuni si precipitatii abundente

furtuna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Croatia ca, pentru astazi au fost emise avertizari cod portocaliu si cod galben pentru multe regiuni. De asemenea, potrivit MAE, mai multe regiuni din zona de centru-nord a Italiei se vor confrunta cu fenomene meteorologice intense, sub forma de ploi si furtuni. Potrivit MAE, in Croatia, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, pentru ziua de 10 iulie 2019, a fost emis cod portocaliu de furtuna, precipitatii intense si intensificare a vantului in regiunile Knin, Istria, Split, Dalmatia, canalul Velebit, golfurile Kvarner si Kvarneric, precum si cod galben pentru regiuni ...