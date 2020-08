Avertismentul diplomației franceze: Libanul ar putea disparea

Franţa şi-a reiterat joi apelul la formarea rapidă a unui guvern şi la adoptarea de reforme „de urgenţă” în Liban, atrăgând atenţia că, în caz contrar, această ţară riscă să dispară, relatează AFP, citată de Agerpres. „Astăzi, riscul este dispariţia Libanului, aşa că trebuie luate aceste măsuri”, a spus ministrul francez de externe Jean-Yves Le […] The post Avertismentul diplomației franceze: Libanul ar putea dispărea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.