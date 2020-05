Avertismentul ferm al doctorului Rafila: Nu cumparați de pe internet! E sigur contrafacut!

Președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, recomandă oamenilor să nu încerce să cumpere de pe internet Remdesivir, noul medicament autorizat în Statele Unite ca terapie pentru Covid-19, pentru că produsul care ar fi de vânzare pe internet în mod sigur este contrafăcut. Acest medicament nu se găsește de cumpărat în farmacii, […] The post Avertismentul ferm al doctorului Rafila: Nu cumpărați de pe internet! E sigur contrafăcut! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.