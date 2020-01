Avertismentul lui Traian Basescu in legatura cu tehnologia 5G: 'Altfel se va adanci decalajul economic, social, de nivel de trai'

Fostul președinte, Traian Băsescu, a declarat, vineri, în cadrul Știrilor B1 TV, că marea problemă referitoare la introducerea tehnologiei 5G este evitarea apariției unui decalaj între statele europene.

Referitor la faptul că unele state europene sunt gata să colaboreze cu partenerul chinez, deși acest lucru nu este pe placul SUA, Băsescu a precizat: ”America nu se joacă. America nu le-a spus „nu faceți cu tehnologie europeană”. Doi din trei mari furnizori occidentali de tehnologie 5G sunt europeni, deci se poate folosi tehnologie europeană fără probleme și e bine să fie așa pentru că una din chestiunile esențiale este interconectivitatea acestor sisteme”.

Totodată, fostul președinte a spus că, din punctul său de vedere, operatorii de telefonie mobilă ar trebui să se pregătească de introducerea tehnologiei 5G.

”Marea problemă este timpul de introducere a acestei tehnologii. Sigur că Germania are un potențial, România are alt potențial de a finanța infrastructura acestei noi tehnologii. Dacă va exista un decalaj de zece ani, se va adânci decalajul economic, social, de nivel de trai. Problema pe care eu am ridicat-o săptămâna aceasta este să se creeze condiții de finanțare și pentru o țară ca România care să poată introduce simultan cu Germania tehnologia 5G. (...)

Rămânerea în urmă cu un an la 5G înseamnă crearea unei distanțe de 3-4 ani între noi și cei care o introduc cu un an înainte. (...) Nu aș pierde foarte mult timp din acest punct de vedere pentru că se produce o revoluție în economie”, a mai spus Traian Băsescu.