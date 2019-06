Avertismentul meteorologilor: Canicula in toata țara pana duminica seara

Meteorologii au actualizat, vineri, o informare anterioară, anunţând disconfort termic şi instabilitate atmosferică până duminică la ora 23.00. Indicele temperatură-umezeală va depăşi uşor pragul critic. Potrivit ANM, vremea va fi călduroasă, izolat caniculară în regiunile vestice şi sudice. În orele amiezii, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi The post Avertismentul meteorologilor: Caniculă în toată țara până duminică seara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.