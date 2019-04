Avertismentul transmis de meteorologi in aceasta dimineata. Ninge, iar temperaturile scad si la -4 grade in Romania

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ziua de astazi ne aduce vreme buna, cativa stropi de ploaie in tinuturile sudice, vant activ aproape peste tot si maxime de la 10 la 22 de grade. Vremea in fiecare regiune a tarii Vedem cum arata vremea in fiecare regiune a tarii si incepem cu Dobrogea si cu Baraganul. Pe aici apar ceva conditii de ploaie dimineata si dupa lasarea noptii. In rest avem soare, un vant destul de insistent si temperaturi mai modeste la malul marii. Mai sus, in Moldova sudica si in nordul Munteniei domina vremea frumoasa, norii apar sporadic, insa vantul mai agita un pic atmosfera. Maximele ajung pe la 16...17 grade- valori potrivite pentru acest moment al anului. In jumatatea nordica a Moldovei ne asteapta o zi insorita, cu vant activ si temperatu ...