Avertismentul unui neurolog celebru: ‹‹Evitati aceste 3 prafuri albe, otravitoare pentru sanatatea noastra››

Intr-un interviu recent, acordat publicatiei Doctorul Zilei, celebrul neurolog prof. dr. Dumitru Constantin Dulcan vorbeste despre cauzele bolilor noastre, dar si despre cele 3 "prafuri albe", despre care spune ca nu au ce cauta in alimentatie, fiind otravitoare pentru organism. "Ne trezim cu tumori si nu stim de unde au venit. Asa au venit: din ce vorbim, ce gandim, ce simtim si ce facem", spune dr. Dulcan. Profesorul Dulcan crede ca stresul este un factor important de risc pentru noi toti, in ziua de azi, reducandu-ne durata vietii. "Trebuie sa te aperi incercand sa te detasezi, asta inseamna autoeducatie, sa cunosti ceva despre tehnici de aparare de stres si, sigur, sa-l eviti (…) In secolul nos ...