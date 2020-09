Avertismentul unui profesor la Harvard: "Urmatoarea pandemie poate fi creata de biohackeri"

In marea lor majoritate, expertii sunt de parere ca noul coronavirus (SARS-CoV-2) a aparut aproape sigur in mod natural si nu a fost creat in laborator. Dar asta nu inseamna ca urmatoarea pandemie nu poate implica un virus mortal proiectat de un adversar. Tehnologia din spatele editarii genelor a devenit extrem de ieftina si relativ simpla, astfel ca in viitor riscurile unor pandemii "fabricate" de teroristi sunt de luat in calcul.