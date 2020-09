Avertizare ANM - Cod galben de ceata pentru judetele Covasna si Harghita

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis sâmbătă un cod galben de ceaţă valabil până la ora 10:00 în mai multe localităţi din judeţele Covasna şi Harghita.

Astfel, în judeţul Covasna vor fi afectate localităţile Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zagon, Zăbala, Sânzieni, Ghelinţa, Brăduţ, Băţani, Cernat, Breţcu, Turia, Ojdula, Catalina, Boroşneu Mare, Reci, Lemnia, Vârghiş, Poian, Brateş, Mereni, Moacşa, Valea Mare, Estelnic.Se va semnala ceaţă care determină reducerea vizibilităţii sub 200 de metri.În Harghita, ceaţă va fi în Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;Ceaţa va determina reducerea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.