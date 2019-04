Avertizare ANM: Vijelii, ploi abundente si grindina, in toata tara

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare in ziua de Paste. Vor fi furtuni si ploi abundete pana la ora 18.00, in aproape toata tara. ANM a prelungit informarea meteo ce vizeaza manifestari de instabilitate atmosferica in toata tara, in prima zi de Paste. Alerta este valabila pana duminica, la ora 18.00. Meteorologii avertizeaza ca in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si pe suprafete mici caderi de grindina. Vezi si: Specialistii ANM, despre praful saharian: Cand vom scapa de acesta Cantitatile de apa vor depasi, in ...