Avertizare COD GALBEN de ploi torentiale, vijelii si grindina, la Iasi

ANM a emis o atentionare meteorologica cod galben si o avertizare cod portocaliu si galben de instabilitate atmosferica. Interval de valabilitate: 07 iulie, ora 12 – 07 iulie, ora 18 Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata In intervalul mentionat, in vestul, centrul si nordul tarii si local in zonele montane si submontane, instabilitatea atmosferica se va accentua si se va manifesta prin intensificari ale vantului, vijelii, averse torentiale, frecvente descarcari electrice si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp. Nota: In regiunile sudice si estice, in dupa-amiaza zilei de duminica, vremea va fi cal ...