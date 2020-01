Avertizare de calatorie in Grecia, lovita de o furtuna de zapada: Drumuri inchise si curse de feribot anulate

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia in legatura cu prognozarea unor noi fenomene meteo severe incepand de luni, precum: intensificari puternice ale vantului, temperaturi scazute sub media normala a perioadei, inghet, precipitatii abundente si caderi de lapovita, respectiv aparitia poleiului, atat in estul regiunilor Sterea si Evoia, cat si in insulele din Marea Egee.