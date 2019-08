Avertizare de calatorie in SUA: Conditii meteo extreme, din cauza uraganului Dorian

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in intervalul de timp 29 august - 3 septembrie, pentru teritoriile aflate in Oceanul Atlantic din apropierea SUA si statele federale americane Florida, Georgia, Alabama, South Carolina, West Virginia exista o prognoza de conditii meteorologice severe, din cauza deplasarii uraganului "Dorian", ...