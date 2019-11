Avertizare de vreme severa in Romania. Vor fi ploi reci, iar vantul va sufla cu putere

Meteorologii au emis, vineri, avertizări cod galben de vânt puternic pentru 9 judeţe din Oltenia, Munteania și Dobrogea. Rafalele vor depăşi 65 de kilometri la oră. Potrivit meteorologilor, este cod galben de vânt puternic până la ora 11.00 în județele Argeş, Giurgiu, Teleorman, Dâmboviţa, Constanta, Tulcea, Olt și Dolj. Județul Caraş-Severin este sub avertizare până The post Avertizare de vreme severă în România. Vor fi ploi reci, iar vântul va sufla cu putere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.