Avertizare MAE: Risc crescut de incendii de vegetatie in Grecia

incendii Grecia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); MAE anunta ca exista un risc ridicat de incendii de vegetatie in Grecia, pe fondul temperaturilor ridicate si a intensificarilor de vant. ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila a actualizat situatia arealelor unde exista un risc ridicat la incendii de vegetatie (grad 4 din 5), pentru data de 12 august 2019, pe fondul temperaturilor ridicate si a intensificarilor de vant, astfel: Attica, Insula Evia, Fthiotida, Argolida, Lakonia, Ahaia, Ilia, Insulele Sporade, Evros, Insula Limnos, Insula Lesvos si Insula Chios”, transmite MAE. Incendii in Insulele Canare. Sute de turi ...