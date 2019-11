Avertizare MAE: Sunt incendii de vegetatie si restrictii de circulatie in Los Angeles

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA, in zona Los Angeles, ca se mentin restrictii de circulatie rutiera in regiunile in care continua sa actioneze autoritatile americane de protectie civila pentru stingerea si limitarea incendiilor puternice de vegetatie care mai afecteaza localitatile din zona adiacenta orasului Los Angeles (Pacific Palisades).