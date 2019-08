Avertizare meteo: cat de mult vor creste azi temperaturile in toata Romania. Oamenii, sfatuiti sa stea in case

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata avem o zi torida, cu multa zapuseala si canicula in tinuturile sudice si pana la 37 de grade in zona Olteniei. Atmosfera va fi insorita, dar spre seara la deal, la munte si prin nordul tarii s-ar putea sa vina o ploaie de scurta durata. Cum arata vremea in fiecare regiune: In Dobrogea si Baragan nu prea zarim norii; temperaturile cresc de la ora la alta, iar dupa pranz se face foarte cald si reapare disconfortul termic. Doar pe litoral avem valori sub 30 de grade si un vant mai insistent. Mai sus, in Moldova sudica si in nordul Munteniei, cerul va fi mai mult senin; doar in zonele inalte, la apropierea serii pot sa apara cativa nori de ploaie. Se face mai cald decat vineri: pe la amiaza se ating 32 - 33 de grade l ...