Avertizare meteo - Cod galben de ceata pentru cinci judete din Transilvania

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri dimineaţa, două atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă pentru judeţele Alba, Mureş, Harghita, Sibiu şi Cluj, valabile în ora următoare.

Potrivit meteorologilor, până la ora 9:30, în judeţele Alba (localităţile: Alba Iulia, Aiud, Sebeş, Blaj, Ocna Mureş, Teiuş, Vinţu de Jos, Galda de Jos, Mihalţ, Lopadea Nouă, Stremţ, Sântimbru, Lunca Mureşului, Ciugud, Şibot, Săliştea, Bucerdea Grânoasă, Noşlac, Crăciunelu de Jos, Rădeşti, Blandiana), Mureş (localităţile: Târgu Mureş, Luduş, Iernut, Sângeorgiu de Mureş, Ungheni, Sâncraiu de Mureş, Pănet, Gorneşti, Cristeşti, Ernei, Brâncoveneşti, Acăţari, Crăciuneşti, Deda, Reghin, Glodeni, Sânpaul, Sântana de Mureş, Aluniş, Gheorghe Doja, Petelea, Ogra, Ruşii-Munţi, Suseni, Cuci, Ideciu de Jos, Bogata, Livezeni, Corunca), Harghita (Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Joseni, Suseni, Sărmaş, Lăzarea, Gălăuţaş, Subcetate) şi Sibiu (localităţile: Avrig, Tălmaciu, Porumbacu de Jos, Cârţa), se va semnala ceaţă, care va determina reducerea vizibilităţii local sub 200 de metri.De asemenea, până la ora 9:00, în judeţul Cluj, în localităţile Gherla, Apahida, Căşeiu, Cojocna, Bonţida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Sic, Cuzdrioara, Fizeşu Gherlii, Câţcău, Vad, Borşa, Dăbâca, va fi ceaţă, care va conduce la scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore.