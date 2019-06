Avertizare METEO! Cod GALBEN de vijelii si grindina in 23 de judete

Avertizare meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 23 de judete se afla sub Cod galben de instabilitate atmosferica pe parcursul zilei de joi, pana la ora 22:00, potrivit unei avertizari actualizate de Administratia Nationala de Meteorologie. In Banat, Crisana, Transilvania, Maramures, in nordul Olteniei, local in Moldova si Transilvania, precum si in zonele de munte, vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi local 20...25 l/mp si pe arii restranse 35...50 l/mp. Ulterior, pana vineri dimineata la ora 06:00, vor mai ramane sub Cod galben de furtuni trei judete din vestul tarii, respectiv Bihor, Arad si Timisoara. Vezi si: ANIF a interveni ...