Avertizare meteo! Vortexul loveste Romania. In toata tara va fi foarte frig

Urmează schimbări majore de temperatură, la nivelul întregii țări avertizează specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie. Un val de aer polar va intra în România în weekendul ce urmează şi îşi vor face apariţia şi ninsorile. Meteorologii anunță că, de sâmbătă, România va fi traversată de vortexul polar, un val de aer rece. Temperaturile se vor