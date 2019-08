Avertizari de calatorie transmise de MAE. Atentie daca urmeaza sa calatoriti in Grecia, Croatia, Serbia sau Portugalia

MAE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Afacerilor Externe a transmis vineri mai multe avertizari de calatorie pentru cetatenii romani care vor sa mearga in Grecia, Croatia, Serbia sau Portugalia. In Grecia este canicula sambata si exista un risc evaluat la „cod rosu” in ceea ce priveste incendiile de vegetatie. Si Croatia si Serbia sunt cuprinse de un val de canicula, in timp ce in Portugalia sunt de asteptat perturbari in transporturi, din cauza unei greve. Cod rosu de risc de incendii in Grecia MAE informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca exista un risc ridicat de incendii de vegetatie, respectiv cod rosu, pentru sambata, pe fondul temperaturilor ridicate. Potrivit unui comunica ...