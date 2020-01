Avertizari de ceata si polei in zone din 14 judete, in orele urmatoare

Meteorologii au emis, vineri, noi avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei, valabile în judeţe din Dobrogea, Moldova, Transilvania şi Crişana.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 12:00, în zona judeţului Iaşi va fi burniţă şi polei, iar ceaţa prezentă va determina reducerea vizibilităţii sub 200 de metri.Ceaţa va persista până la ora 13:00 şi în localităţi din judeţele Botoşani şi Vrancea, unde local vizibilitatea va fi redusă sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.De asemenea, până la ora 14:00, în judeţele Constanţa, Tulcea, Cluj, Caraş-Severin, Arad, Bihor, Timiş, Alba, Braşov, Mureş şi Sibiu se va semnala, local, ceaţă şi pe arii restrânse depuneri îngheţate, precum chiciură şi polei.Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.