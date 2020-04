Avertizari fara precedent de la FMI: Pandemia va duce lumea intr-o recesiune precum cea din 1930

In cei peste 75 de ani ai sai de istorie, Fondul Monetar International nu a lansat niste proiectii asemanatoare cu cele de marti: economia mondiala va scadea cu 3% in 2020, din cauza impactului pandemiei de coronavirus, influentata de contractiile din SUA, de 5,9%, de 7,5% in zona euro si 5,2% in Japonia, scrie agentia EFE.