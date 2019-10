Avertizarile meteorologilor s-au adeverit. Ninge ca-n povesti

Ninge in Bucegi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ninge ca-n povesti in Bucegi. Avertizarile meteorologilor de vreme rece si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare s-au adeverit. De la inceputul weekend-ului, temperaturile au inregistrar o scadere accentuata, iar duminica si-au facut aparitia primii fulgi de nea. Fulgii s-au asternut in zona de nord a judetului, in masivul Bucegi. Imagini desprinse parca din povesti au fost suprinse de unul dintre salvamontistii din zona. Mai multe mingi de foc aparute de nicaieri pe cer au cazut in mai multe zone din Chile. Autoritatile nu reusesc sa gaseasca o explicatie Salvamontistii recomanda turistilor sa se informeze asupra conditiilor meteo inainte de a porni in drumetii si sa se echipeze corespunzat ...