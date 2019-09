Avion aterizat de urgența din cauza unui pasager roman, care a agresat o stewardesa

O cursă Blue Air de pe ruta București – Stuttgart a aterizat de urgență, vineri dimineață, la Viena, după ce un pasager român a bătut o stewardesă. Imediat ce aeronava a aterizat în capitala Austriei, un echipaj al poliției a urcat la bord și l-a reținut pe cetățeanul român. El se află acum în custodia The post Avion aterizat de urgență din cauza unui pasager român, care a agresat o stewardesă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.