Avion de mici dimensiuni, prabusit in judetul Buzau. Doua persoane au murit

Autorităţile din Buzău au intrat în alertă după ce un localnic din Nehoiu a sunat la 112 şi a anunţat că într-o zonă greu accesibilă a găsit bucăţi dintr-un avion ce pare a fi de mici dimensiuni. Spre locul indicat au plecat poliţişti, pompieri, jandarmi şi echipaje de la Ambulanţă. Inspectoratul General pentru Situaţii de The post Avion de mici dimensiuni, prăbuşit în judeţul Buzău. Două persoane au murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.