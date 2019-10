Avion PRABUSIT la aterizare. Sunt cel putin patru morti - VIDEO

avion prabusit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un avion s-a prabusit, la aterizare, in apropiere de aeroportul din Livov, Ucraina. Aeronava zbura din Italia spre Turcia, iar in urma accidentului au decedat cel putin patru persoane, anunta deschide.md. Presa locala scrie ca este vorba despre un avion militar de model AN - 12. Acesta decolase din Italia si tinea cursul spre Turcia, insa in apropiere de aeroportul din Livov, unde urma sa aterizeze pentru a se alimenta cu combustibil, aeronava a disparut de pe radare. Un avion vintage s-a prabusit. Mai multi oameni si-au pierdut viata Preliminar s-a stabilit ca pilotii au efectuat o aterizare de avarie, dupa ce aeronava a ramas fara combustibil, la o distanta de 1,5 km de aeroport. Oficiali ucraineni ...