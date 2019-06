Avionul in care se aflau Jador si Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei, probleme la aterizare: "Spune un ultim mesaj pentru parintii tai"

jador si mocanu

Doi dintre cei mai apreciati concurenti de la Puterea Dragostei i-au speriat pe admiratori. Jador si Bogdan Mocanu au mers la un concert in Germania, insa avionul a avut probleme la aterizare.

Jador si Bogdan Mocanu sunt acum in Germania, la un eveniment. Insa au avut emotii mari in avion. Avionul in care se aflau a avut probleme la aterizare.

"Asta este ultimul mesaj. A aterizat avionul si a decolat din nou. Nu inteleg de ce. Bogdan, spune un ultim mesaj pentru parintii tai. Daca gasiti filmarea asta, sa stiti ca va iubesc. Cred ca este incepator. Face urat rau de tot avionul, nu inteleg de ce. Toata lumea e ingrijorata, nu e normal", a povestit Jador.

Jador a postat toata intamplarea pe cel mai nou vlog: "S-a prabusit avionul cu Jador si Bogdan Mocanu in drum spre Germania".

