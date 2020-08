Avionul medical avandu-l la bord pe Aleksei Navalnii a decolat din Siberia cu destinatia Berlin

Liderul interimar la PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri ca nu exista nicio sansa ca motiunea de cenzura sa nu fie votata pana la data de 27 septembrie, zi in care au loc alegerile locale. El a adaugat ca in Constitutie nu scrie ca o motiune de cenzura depusa in sesiune extraordinara nu poate fi votata si in sesiunea parlamentara ordinara care incepe dupa 1 septembrie.