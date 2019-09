Avocații lui Dragnea Jr. raspund la acuzațiile ca face presiuni pentru finanțarea lui Turris Turnu Magurele

Pe adresa de mail a GSP a sosit un drept la replică al lui Valentin Ștefan Dragnea referitor la un articol publicat de GSP din presa locală, care dezvăluia felul în care se pune presiune pentru a se asigura bugetul formației de Liga 2 Turris Turnu Măgurele.

„Mentionam ca Domnul Stefan Valentin Dragnea nu detine nicio functie in cadrul Clubului sportiv la care faceti referire.Societatea pe care o detine are calitatea de sponsor al Asociatiei Fotbal Club Turris- Oltul Turnu Magurele din surse proprii, fara nicio legatura cu banii de arenda, asa cum se afirma in articolul publicat de site-ul dumneavoastra. De asemenea, proprietarul Stadionului din Turnu Magurele, este Primaria Turnu Magurele, Consiliul local fiind cel care decide cine poate folosi baza sportiva, nu “familia Dragnea” asa cum in mod eronat se afirma in textul publicat.

Sustinerea acestor afirmatii aduce indubitabil un prejudiciu de imagine atat domnului Stefan Valentin Dragnea, familiei acestuia dar si clubului sportiv, si jucatorilor care au obtinut performante importante.

Nu in ultimul rand, afirmatia potrivit careia domnul Stefan Valentin Dragnea ar folosi banii de arenda cuveniti arendatorilor societatii Nutrelo SA pentru a sustine Clubul sportiv, nu corespunde realitatii.

In acest sens, mentionam ca toate contractele de arenda semnate conform standardelor fiscale in vigoare, au fost si sunt respectate, iar programarile stabilite in functie de optiunile pe care le-au avut arendatorii, au fost onorate”, scrie gsp.ro.