Avocat reținut dupa ce a taiat cu o maceta un tanar ce livra pizza

Un avocat din Giurgiu a fost reținut, iar procurorii cer arestarea sa preventivă, după ce, pe fondul unor discuții contradictoriu, a lovit de mai multe ori cu maceta un tânăr de 26 de ani, provocându-i răni grave. Avocatul ar fi atacat cu maceta un livrator de pizza de la una dintre firmele de profil din