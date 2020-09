Avocat: Starea de sanatate a lui Dragnea s-a agravat; are mai multe hernii la nivelul coloanei

Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea, a declarat joi că starea de sănătate a fostului preşedinte PSD s-a agravat în ultimele trei luni, ca urmare a unor decizii "injuste" luate la nivelul ANP şi Penitenciarului Rahova, acesta având "mai multe hernii la nivelul coloanei". Flavia Teodosiu a făcut mai multe precizări, în cadrul unei declaraţii de presă, cu privire la starea de sănătate a lui Dragnea, dar şi în legătură cu sancţiunile primite de acesta în penitenciar, în urma interviului online acordat în luna iunie fostei sale consiliere, Anca Alexandrescu, în prezent jurnalist la postul Realitatea Plus. În mai multe rânduri, Flavia Teodosiu s-a referit la acel interviu ca fiind o "convorbire online privată". "Clientului meu i s-a agravat starea de sănătate în ultimele trei luni, urmare a unor decizii injuste luate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, respectiv a Penitenciarului Rahova. Înţeleg să fac această declaraţie pentru a atrage atenţia public asupra unor consecinţe care pot deveni ireversibile. Afecţiunile clientului meu erau cunoscute public cu mult înaintea începerii executării pedepsei privative de libertate, fiind cunoscut că a fost luată în calcul o operaţie mai amplă. Domnul Liviu Dragnea are mai multe hernii la nivelul coloanei, o parte aflate în zona cervicală şi o parte în zona lombară. La sosirea acestuia în penitenciar, a prezentat la controlul medical documentele care atestă această condiţie medicală. De asemenea, pe parcursul detenţiei, acesta a beneficiat de tratament cu medicamente antiinflamatoare, pentru a ameliora durerile cauzate de herniile multiple, însă nicio măsură nu a fost luată pentru a preveni agravarea acestora", a spus avocata. Ea a precizat că Dragnea a cerut conducerii Penitenciarului Rahova să-i aprobe efectuarea unui consult la un spital de ortopedie, însă nu a primit niciun răspuns. "În urmă cu aproximativ trei luni, înainte de convorbirea online privată, făcută publică ulterior, domnul Dragnea a făcut o cerere către Departamentul medical, prin care solicita să fie programat la un consult la Spitalul de Ortopedie Foişor, deoarece durerile din zona lombară se agravaseră, coborau pe picior, acesta fiind un simptom care semnala agravarea acestui diagnostic. Acesta a menţionat clar în cerere că doreşte ca toate costurile care vor exista ca urmare a acestui consult şi a analizelor să fie suportate de către dânsul. Cererea domnului Dragnea a fost aprobată de către Departamentul medical, programarea a fost stabilită, hârtiile au fost trimise la conducerea unităţii de detenţie, pentru a organiza transportul acestuia la consult. Domnul Dragnea nu a fost transportat la spital nici până astăzi, neprimind niciun fel de explicaţie în acest sens", a arătat avocata. Flavia Teodosiu a mai spus că, după ce Dragnea a avut "convorbirea online privată" cu Anca Alexandrescu, o comisie de disciplină din penitenciar l-a sancţionat cu suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri pentru o perioadă de o lună, dar şi suspendarea dreptului de a munci, pentru o perioadă nedeterminată. În luna iunie, Liviu Dragnea a acordat un interviu online fostei sale consiliere, Anca Alexandrescu, în prezent jurnalist la Realitatea Plus, cu puţin timp înainte ca fostul lider PSD să fie inculpat de DNA în dosarul Tel Drum. Administraţia Naţională a Penitenciarelor a susţinut atunci că nu a autorizat ca Dragnea să dea acel interviu, iar Penitenciarul Rahova l-a sancţionat pe fostul lider social-democrat cu ridicarea dreptului de muncă în atelierul auto al închisorii. Dragnea a atacat decizia penitenciarului în instanţă, mai ales că zilele de muncă reduc durata detenţiei, iar Judecătoria Sectorului 5 a anunţat că va lua o decizie în acest proces pe data de 15 septembrie. Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv pe 27 mai 2019, de Instanţa supremă, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)