Avocata familiei Melencu: Sa-i fie rusine presedintelui Iohannis!

Carmen Obarsan, avocata familiei Melencu, il ataca pe presedinte Klaus Iohannis pentru ca si-a trimis consilierul sa stea de vorba cu mama si bunicul fetei disparute, in loc sa vina personal la discutiile care au loc.

"Dovada ce mult tine presedintele la cetatenii romani. A spus "am rugat un consilier" - asa ca la a saptea spita - "sa vorbeasca cu doamna Melencu". Fata de aceasta exprimare a domnului presedinte, nu pot sa spun decat sa ii fie rusine!", a declarat avocata familiei Melencu.

Familia Melencu merge la Cotroceni pentru a afla raspunsuri la mai multe intrebari din dosar. Mama si bunicul Luizei Melencu vor fi primiti de consilierul prezidential Adrian Muraru.

Avocata familiei Melencu, Carmen Obarsanu, a declarat ca se asteapta ca DIICOT sa retina noi suspecti in cazul Caracal. Dupa ce acum doua zile Stefan Risipiteanu a fost retinut sub acuzatia de viol in cazul Luizei Melencu, acum, Obarsanu e convinsa ca acesta e doar inceputul. "As vrea sa salut primul pas, de prindere a acestui Fane. Ce vad patru ochi si aud patru urechi e imposibil sa nu vada si sa auda si altii. E categoric ca mai sunt suspecti. Nu se pot rezuma la cei doi", a declarat Obarsanu, la Romania TV.

Georgeta Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie la Caracal, a afirmat vineri ca si-ar fi dorit sa vorbeasca personal cu presedintele Klaus Iohannis, dupa ce a fost primita, la Palatul Cotroceni, de unul dintre consilierii presedintelui.

”Am fost primiti cum nu ne-am asteptat. Am cerut sa vorbim personal cu presedintele. Ni s-a spus ca o sa existe. Nu sunt suparata, m-a afectat discutia. Chiar am plans. Am discutat despre caz. A zis ca o sa fim ajutati.”, a spus mama Luizei Melencu.

