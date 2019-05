Avocata Laura Vicol, nou anunt in cazul anchetei mortii lui Razvan Ciobanu: ”Nu cred ca a fost accident”

Au trecut deja doua saptamani de la tragicul accident care i-a adus sfarsitul cunoscutului creator de moda Razvan Ciobanu, insa apopiatii nu se pot impaca nici acum cu ideea ca bunul lor prieten nu se mai afla printre noi.

Laura Vicol, ipoteza socanta in cazul accidentului lui Razvan Ciobanu

Printre persoanele cele mai apropiate de Razvan Ciobanu se numara si Laura Vicol. De profesie avocata, aceasta a dezvaluit ca persista inca anumite semne de intrebare in privinta anchetei accidentului care a provocat moartea fostului designer.

„Am multe nelamuriri legata de ancheta. Dupa parinti, sunt prima persoana care doreste sa afle ce s-a intamplat. E o ancheta foarte grea pentru ca se merge pe toate palierele. Ancheta la apartament nu s-a putut face, pentru ca eu imi asum ce am facut. Am rugat-o pe mama lui Razvan sa se duca sa ia haine. Atunci a fost gasit apartamentul devastat, cu umerase pe jos. Nu cred ca putem sa ii acuzam pe niste parinti disperati” , a dezvaluit Laura Vicol.

Laura Vicol: „Au fost luate lucruri din apartamentul lui Razvan Ciobanu”

Totodata, avocata si buna prietena a lui Razvan Ciobanu sustine ca au disparut anumite lucruri din locuinta regretatului creator de moda, dezvaluind totodata ca nu isi explica dezordinea din apartamentul sau.

„Credeam ca vrea sa i se puna ceva in apartamentul lui. Am zis sa ia tot de acolo. Asa ca am rugat sa se trimita o masina.Eu am incercat sa imi dau o explicatie. Vad anumite lucruri. Am facut un cerc de oameni pe care l-am pus pe lista procurorilor.

Apartamentul a fost devastat. Au fost lucruri luate din apartamentul lui Razvan. Lipsesc trei sferturi din hainele lui. Avea haine multe si scumpe. Nici obiecte de mobilier nu am gasit. S-a gasit un laptop, care e bine depozitat de mine, il voi depune ca probe. Eu nu cred ca e vorba despre un accident pur si simplu. Asa spun ca om. Sunt subiectiva” , a mai spus Laura Vicol.

