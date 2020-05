Avocata Laurei Codruța Kovesi explica victoria de la CEDO: Era debusolata! Toți ii spuneau ca nu are șanse

Nicoleta Popescu, avocata care a reprezentat-o pe Laura Codruta Kovesi la CEDO, susține că acest dosar a fost unul foarte greu, iar clienta sa, prinsă în vâltoarea bătăliei politice, era ”debusolată”, asta pentru că toți îi spuneau că nu are șanse de câștigă. Avocatul precizează că Laura Codruța Kovesi a fost unul dintre puținii oameni care se adresează CEDO și nu solicită despăgubiri financiare.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 49: vine FOAMEA!

”Am fost foarte surprinsă. (....) A doua zi de dimineață, am să-mi aduc aminte toată viața, eram în fața Tribunalului București (...) și mi-a sunat telefonul, apoi am primit un mesaj: . (...) Pot să vă spun într-un mod onest că i-am spus la început că avem o mică problemă - dacă vom trece de admisibilitatea plângerii la CEDO, pentru că se punea problema epuizării căilor interne de atac, și anume decretul președintelui României, care nu fusese atacat la instanțele naționale.

(...) Aveam o anumită reținere, pentru că și la CEDO există un filtru inițial (...) Am precizat că aceasta este vulnerabilitatea dosarului și că după aceea vom găsi argumente suficiente și că apreciez eu că are șanse. (…) Dânsa a fost destul de surprinsă, pentru că am fost prima persoană care i-a dat șanse la Curtea europeană. Toată lumea îi spunea "nu vei avea nicio șansă la CEDO". Nu mă refer la pozițiile publice (...) În general, era, nu aș spune debusolată, dar nimeni nu credea că se poate adresa CEDO cu șanse reale de succes", a declarat avocata, în interviul acordat platformei PressHub.

Nicoleta Popescu susține că Laura Codruța Kovesi a renunțat benevol la despăgubiri.

”Am avut o discuție cu doamna Kovesi în momentul în care trebuia să solicităm aceste despăgubiri. I-am spus că este dreptul dumneaei să solicite, i-am dat ca jurisprudența cauza Baka împotriva Ungariei, care a stat și la baza condamnării de astăzi. Curtea europeană a acordat domnului judecător din Ungaria o despăgubire de 100.000 de euro. Asta pentru a avea dânsa un criteriu al solicitării pe care putea să o facă la CEDO. Am fost extrem de surprinsă când mi-a spus că nu dorește să solicite nicio sumă de bani, nici cu titlu de despăgubiri morale, nici cu titlu de despăgubiri materiale și nici să-și ramburseze cheltuielile de judecată.

A spus că pentru dânsa este foarte importantă hotărârea în sine, ca un remediu personal, care este suficient, și că nu dorește ca cetățenii români, statul român să-i plătească o sumă de bani. Ca un detaliu, (...) despăgubirile obținute în procesele de la Curtea europeană sunt plătite de Ministerul Finanțelor, din banii noștri. (...) Recunosc, a fost primul reclamant din viața mea care nu a dorit nicio sumă de bani”, a mai spus avocata.