Avocati, inventatori, profesori, preoti: Arhiepiscopia Tomisului, la judecata cu autoritatile competente anti-Covid. Cine face scut“ in jurul inaltului ierarh

„Cum să nu ajung eu la peșteră în ziua Sfântului Andrei? Este imposibil! (...) Eu nu mă mulțumesc cu niște restricții care nu au logică și care ne restrâng drepturile noastre de închinători“, afirma ÎPS Teodosie în cadrul unui interviu transmis pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Tomisului, citat de agențiile de presă pe 14 noiembrie 2020.

Dosar cu greutate pe rolul instanțelor din Constanța. Magistrații Tribunalului Constanța au fost chemați să împartă dreptatea între Arhiepiscopia Tomisului, alături de susțințătorii săi, pe de o parte, și autoritățile județene competente în măsurile anti-Covid, de partea cealaltă.Cazul a fost înregistrat pe data de 18 noiembrie 2020, pe rolul Secției de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Constanța și are ca obiect „anulare act administrativ suspendare executare act administrativ“. În acest moment, dosarul se află în etapa procedurii prealabile primului termen de judecată.Potrivit informațiilor oficiale, în calitate de reclamant, Arhiepiscopia Tomisului, condusă de Înalt Prea Sfinția Sa Teodosie, este reprezentată în proces de avocatul Diana Iovanovici Șoșoacă, aceasta fiind, tototdată, și reclamant în prezenta cauză.Arhiepiscopia, împreună cu alți reclamanți, au dat în judecată Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța prin Prefect, Prefectura Județului Constanța prin Prefect, pe Prefectul Județului Constanța, dar și Inspectoratul pentru Situații Dobrogea.Așa cum am precizat, se solicită anularea unui act administrativ, dar și suspendarea executării acestuia, până la soluționarea cererii privind anularea sa.Reprezentantul legal al Arhiepiscopiei Tomisului în acest proces, dar și reclamant în dosar este, așa cum am precizat anterior, avocata Diana Iovanovici Șoșoacă.Contactată telefonic, avocata Diana Iovanovici Șoșoacă a declarat pentru ZIUA de Constanța că dosarul are legătură cu pelerinajul la peștera Sfântului Andrei.„Este vorba despre Hotărârea CJSU Constanța nr. 72, din 10 noiembrie 2020 (...) Oricum se va ține pelerinajul de la Sfântul Andrei pentru că este un drept constituțional, conform art. 29, care nu poate fi restrâns în niciun mod, deci nu are incidență art. 53 – conform art. 53 se restrâng drepturi și libertăți în anumite situații, prin lege. Articolul 29 din Constituție, cu privire la dreptul religios și la manifestările religioase nu poate fi restrâns în niciun mod, este singurul care nu poate fi restrâns indiferent, poate să fie și război“, a precizat reprezentantul legal al Arhiepiscopiei Tomisului în acest proces.