Avocatii lui Weinstein cer judecatorului din procesul de la New York sa se retraga, considerandu-l partinitor

Echipa de avocaţi care îl apără pe Harvey Weinstein în procesul de la New York, ce a început săptămâna aceasta, a transmis o scrisoare în care cere judecătorului să se retragă din caz, în urma probelor evidente de părtinire, potrivit news.ro.

Avocaţii susţin că judecătorul James Burke a decis deja că fostul producător de film este vinovat.

Burke este acuzat că a făcut „comentarii inflamatorii şi prejudicioase” atunci când l-a ameninţat, marţi, pe Weinstein cu privire la folosirea telefonului mobil în sala de judecată. Judecătorul a spus că suspendă eliberarea pe cauţiune dacă Weinstein continuă să dea mesaje. În plus, el a respins cererea apărării de a suspenda temporar cazul, după ce luni a fost deschis un alt proces pe numele lui Weinstein la Los Angeles.

„A devenit clar pentru domnul Weinstein că deja Curtea a încălcat propriul mandat faţă de potenţialii juraţi prin decizia că domnul Weinstein este vinovat înainte să audă vreuna dintre probele din proces”, a scris avocatul Arthur Aidala.

Este puţin probabil ca Burke să se retragă, dar cererea denotă faptul că apărarea îşi pregăteşte terenul pentru un eventual apel, scrie presa.

Aidala s-a plâns şi de faptul că pentru a intervieva fiecare jurat au fost acordate apărării câte 45 de secunde. „Viaţa lui este în joc. De ce ne grăbim?”, a spus el reporterilor în faţa tribunalului.

Apărarea s-a plâns şi că nu a fost permis consultantului lui Weinstein privind juriul să stea la masa consiliului în timpul selecţiei juriului.

Cererea formulată de apărare a venit după a doua zi din etapa de selecţie a juriului. Au fost chemate aproximativ 120 de persoane, iar mai mult de 45 dintre acestea, femei, au spus că nu pot fi corecte în acest proces.

Fostul producător de film Harvey Weinstein este acuzat de viol şi agresiune sexuală. El a pledat „nevinovat” la învinuirea de a fi agresat două femei în New York. Dacă va fi găsit vinovat, mogulul de la Hollywood, premiat cu Oscar pentru „Shakespeare in Love” şi cunoscut pentru filme ca „The English Patient”, „Gangs of New York” şi „Pulp Fiction”, riscă pedeapsa cu închisoare pe viaţă.