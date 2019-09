Avocatul familiei Alexandrei: Probe de trafic de persoane

familie Macesanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul familiei Alexandrei Macesanu a vorbit despre audierea familiei lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal, si traficul de persoane. Avocatul familiei Alexandrei Macesanu nu s-a ferit sa vorbeasca despre probe directe cu privire la traficul de persoane in care e implicata familia lui Gheorghe Dinca. El a precizat ca exista probe in acest sens, dar nu a adaugat ce fel de probe. Iata planul secret al monstrului din Caracal! A vrut sa se sinucida in puscarie „Nu stim care este planul de ancheta pe care l-au organizat domnii procurori. Probabil ca au in speta sa verifice si alte elemente cu privire la familia lui Gheorghe Dinca. E clar si rezulta fara niciun du ...