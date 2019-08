Avocatul familiei Luizei, declaratii uluitoare: Dinca este sfatuit ce sa vorbeasca

Avocatul familiei Luizei Melencu face declaraţii uluitoare. El a declarat marţi că Gheorghe Dincă primeşte sfaturi despre cât şi ce anume să declare în faţa anchetatorilor. ”El are o tehnică bine stabilită, cineva îl învață, cred că în timp util, nu știu, o să vedem cu cine are el contact, cine îl învață. Pentru că The post Avocatul familiei Luizei, declaraţii uluitoare: Dincă este sfătuit ce să vorbească appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.