Avocatul familiei Luizei, despre casa lui Gheorghe Dinca: ''Miroase a cadavru peste tot''

Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat astazi ca in casa lui Gheorghe Dinca miroase peste tot a cadavru. In toata casa lui Gheorghe Dinca miroase a cadavru. Duhoarea razbate din pereti, din podea, de peste tot, spune ingrozit avocatul familiei Luizei Melencu. Aceasta a fost ultima noapte a Alexandrei! Criminalul din Caracal ar fi dormit in camera cu ea „Pute totul a cadavru. Nu vorbesc numai despre subsol. Aceasta casa, in integralitatea ei, mai ales parterul, inclusiv curtea, inclusiv acea incapere unde a tinut fetele, cu patul acela de fier infiorator, miroase totul a cadavru. Si din pamant iese mirosul. Este un dezastru total, ca o explozie intr-un atelier auto din care cineva a ...