Avocatul familiei Luizei despre familia lui Dinca: "Familia lui Dinca e tratata ca Sfintele Moaste"

Familia lui Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tonel Pop sustine ca familia lui Gheorghe Dinca este tratata cu manusi de catre anchetatori. Avocatul familiei Luizei a vorbit in exclusivitate pentru o emisiune despre modul cum reactioneaza membrii familiei criminalului, la audieri. ”Pot sa spun cu certitudine ca familia lui Dinca e tratata ca Sfintele Moaste. Aceasta familie face scandal, care urca pe procurori si cu scandal si cu galagie si fizic se manifesta brutal. Procurorii si anchetatorii merg asa anxiosi. Ei au o atitudine foarte gresita si fata de mine. Un martor-cheie zdruncina cazul de la Caracal. Ce a dezvaluit acesta despre Dinca este de necrezut Am ramas siderat cand am vazut in ce haine umbla unul dintre baietii lui Din ...