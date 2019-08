Avocatul familiei Luizei despre femeia in rosu: "Am insistat si noi oficial, nu numai pur si simplu la televiziuni cum am vazut ca a dat interviu mama Luizei"

Caz Caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul familiei Melencu spune ca insista si el la anchetatori, pe linie strict oficiala, alaturi de mama Luizei, ca acestia sa o identifice si sa o audieze pe femeia in rosu care apare in unele inregistrari ale acestora. Aparatorul spune ca face demersuri pe linie oficiala pentru identificarea acestui personaj dar si a altora, respectiv persoane aflate pe harta relationala a lui Gheorghe Dinca. "Am insistat si noi oficial, nu numai pur si simplu la televiziuni cum am vazut ca a dat interviu mama Luizei. Si se merge si pe aceasta pista dar nu va pot da detalii pentru ca tin de mersul anchetei. Se merge si pe aceasta pista si se vor stabili toate aspectele ce au legatura cu rapirea Luizei si a Alexand ...