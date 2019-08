Avocatul familiei Luizei a făcut, miercuri dimineața, dezvăluiri incredibile despre cazul crimelor din Caracal. Tonel Pop susține că anchetatorii încearcă să mușamalizeze cazul și dau cât mai puține informații pentru a nu putea fi trași la răspundere. “Așa cum v-am spus, din pereți, tencuială, pământ, din acele încăperi construite din grote, miroase numai a cadavru. The post Avocatul familiei Luizei: “Din acele grote miroase numai a cadavru” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.