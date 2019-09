Avocatul familiei Luizei Melencu: "Acea stenograma facuta de politisti, care au transcris ce ar fi discutat Alexandra cu 112, este falsificata"

Apel Alexandra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tonel Pop, avocatul familiei Melencu a facut acuzatii extrem de grave, duminica seara, in legatura cu apelurile Alexandrei Macesanu din ziua rapirii ei. Avocatul sustine ca politistii de la DIICOT au falsificat acea stenograma pentru a nu fi dezvaluit faptul ca nu au reusit sa o gaseasca la timp. „Acea stenograma facuta de politisti, care au transcris ce ar fi discutat Alexandra cu 112, este falsificata. Exact la momentele esentiale. Fetita asta a spus ca este in cartierul Bold de patru cinci ori. O data nu a fost transcris, si a mai fost inlocuit si cu pod. Mai mult, ea spune ca nu are unde altundeva sa fie. Eu am ascultat cu urechile mele aceste inregistrari, despre care oricum cred ca sunt ...